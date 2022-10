Pekoča ali sladka za različne jedi: potresemo jo po namazih, dodajamo enolončnicam

Čeprav v poletnih in zgodnjih jesenskih dnevih po vrtovih pobiramo svežo papriko, ki je pri nas izjemno priljubljena vrtnina, je v naši kuhinji vseprisotna tudi začimba, ki jo pridobivajo iz sočnih rdečih plodov.

Jedi z njo tudi okrasimo. FOTO: Veselovaelena/Getty Images

Mleta rdeča paprika je na voljo v več različicah, sladki, pekoči ali dimljeni, vse pa odlikujeta poseben sladkast okus in močna rdeča barva, ki dajeta jedem posebno noto. Poznavalci imajo v svoji shrambi vselej na voljo vse tri in jih dodajajo jedem v skladu z recepti ali svojim kuharskim navdihom. Mleto papriko pridobivajo iz zrelih, na soncu posušenih plodov, sušijo in meljejo jih s semeni vred.

Mleto rdečo papriko uporabljamo v številnih jedeh zaradi okusa, deluje tudi kot barvilo. Lahko jo dodamo kuhanim jedem ali potresemo po narezku. Dodajamo jo enolončnicam in juham, obvezna je v golažu. Okus bo še bolj izrazit, če jo potresemo po jedi že med praženjem, na primer mesa za golaž.

Njena barva in okus sta odvisna od plodov, iz katerih je narejena. FOTO: Tim Ur/Getty Images

Vendar previdno, če jo pri tem zažgemo, bo postala grenka. Pogosto je sestavina marinade za meso ali ribe na žaru, zlasti izrazita je pri bledem piščančjem mesu, ki ga obarva v oranžnih ali rdečih odtenkih. Z njo poživimo in okrasimo sveže jedi, na primer skuto, jajčne ali zelenjavne namaze, v katere rdeči prah vmešamo ali le potresemo po vrhu.

Pri izbiri sladke ali pekoče upoštevamo okus jedcev, v vsakem primeru pa pazimo, da je ne bo preveč in da ne bo preglasila preostalih okusov. Mleto papriko običajno kupujemo v manjših količinah, tako je tudi pakirana, saj okus in barva hitro zbledita. Barva je sicer odvisna od plodov, iz katerih je narejena, in zavzema barvno lestvico od oranžne do zelo temno rdeče. Povemo naj, da bolj intenzivna barva ne pomeni tudi ostrejšega okusa, ravno nasprotno.

Da bi dobili posebno pekočo mleto papriko, lahko dodajajo čili ali kajenski poper. Če želimo, da bodo imele jedi okus po dimljenem, kot bi jih kuhali na odprtem ognju, dodajmo dimljeno mleto papriko.

Pekoča mleta paprika izhaja iz Južne Amerike, danes pa med največje proizvajalke spadajo še Španija, Kalifornija in Madžarska, prav v teh tradicionalnih kuhinjah jo tudi največ uporabljajo.