Peka na žaru, zdrava in prijetna sprememba vsakdanjika (FOTO)

Peka na žaru že dolgo velja za enega najbolj zdravih načinov priprave hrane. Predvsem zato, ker ne potrebujemo veliko maščobe. Grška nabodalaBučke z lupilnikom narežemo na tanke trakove. Olje, limonov sok in origano zmešamo ter v marinado potopimo rezine bučk in paradižnike. Feto narežemo na dva centimetra velike kocke in jih povaljamo v moki, nato jih ovijemo z rezino bučke. Na paličico izmenično nabadamo sir in paradižnik, na vsako po tri oziroma dokler ne zmanjka sestavin. Nabodala popečemo na žaru, ki ni prevroč, od tri do pet minut brez obračanja. Za 4 osebe: 1 bučka 8 češnjevih paradižn...