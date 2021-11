Pecivo z orehi, figami in kakijem

Ker je ravno pravšnji letni čas za sestavine, ki jih bomo uporabili in nam kakšna dodatna kalorija zna še kako priti prav bomo danes spekli sočni kolač iz orehov, fig in kakija in to povsem brez moke, beri brez glutena, ki se ga dandanes mnogi močno izogibajo iz različnih razlogov, nekateri tudi samo iz kapric. Preberite na Polet.si