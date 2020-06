Pecivo s sadjem iz kompota (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 velika pločevinka breskev

200 g moke

1 pecilni prašek

100 g sladkorja

1 vaniljev sladkor

2 jajci

1 lonček jogurta

0,5 dcl olja

Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem, iz beljakov stepemo čvrst sneg. K rumenjakom dodamo olje in jogurt, zmešamo in dodamo še moko, ki smo jo zmešali s pecilnim praškom. Ročno premešamo, da dobimo gladko zmes, na koncu nežno vmešamo sneg. Maso razporedimo po namaščenem in pomokanem pekaču. Breskve, lahko polovice ali razrezane na krhlje, razporedimo po masi in jih s prsti rahlo potisnemo v testo. Pečemo na temperaturi 180 stopinj približno pol ure.

V času, ko se več posvečamo gospodinjstvu in kuhinji, se lahko mimogrede učimo še slaščičarskih spretnosti. Ne bomo pekli zahtevnih tort, poskusimo lahko z zelo preprostim, a okusnim pecivom, ki ga obložimo s poljubnim sadjem. Lahko uporabimo sveža jabolka ali pa breskve, marelice, hruške iz kompota, tudi zamrznjeno jagodičje se dobro obnese.Pecivo lahko spečemo v okroglem modelu in okrasimo s stepeno smetano, potresemo s sladkorjem v prahu ali čokoladnimi mrvicami. Sadni kolač lahko postrežemo še topel, okusen pa bo tudi, ko se ohladi.