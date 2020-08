Pečene polnjene paprike s klobučki

Za 4 osebe:

8 srednje velikih okroglih paprik

500 g šampinjonov

1 čebula, 3 stroki česna

1 skodelica rdeče leče

2 žlici kisle smetane

100 g parmezana

sol, poper

sveži peteršilj, bazilika

Paprike operemo, jim odrežemo klobučke ter jih očistimo semen. Čebulo, česen in gobe očistimo in olupimo ter sesekljamo oziroma narežemo. Na olju prepražimo čebulo in česen, dodamo gobe in jih dušimo deset minut. Začinimo s soljo in poprom, potresemo s sesekljanim paradižnikom in baziliko in premešamo. Dušimo še nekaj minut. Medtem v slani vodi skuhamo lečo in jo precedimo. Stresemo h gobam, dodamo kislo smetano in nariban parmezan ter dobro premešamo. Nadevamo paprike, jih pokrijemo s klobučki in pečemo v pečici na 200 stopinj slabe pol ure.

Običajno jih polnimo z mletim mesom in jih skuhamo v paradižnikovi omaki. To je imenitna jed, ki mora biti obvezno na mizi vsaj nekajkrat v sezoni, naredimo pa jo tudi na zalogo in zamrznemo. Pripravimo lahko tudi različne brezmesne različice, vegetarijanske ali veganske, ki jih prav tako skuhamo v omaki ali pa jih spečemo v pečici.Če nimamo časa, pa pustimo kar surove. Pri brezmesnih nadevih imamo obilo možnosti, pripravimo jih iz zelenjave, za gostoto in nasitnost dodajamo riž, kosmiče, kaše pa tudi stročnice, na primer lečo ali čičeriko.