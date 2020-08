Pečene hruške s sladoledom

Za 4 osebe:

4 zrele srednje velike hruške

2 žlici medu

1 skodelica orehovih jedrc

1 žlička mletega cimeta

vaniljev sladoled

Hruške operemo, osušimo in vzdolžno prerežemo na polovice. Z žlico izdolbemo pečke. Orehe grobo sesekljamo in zmešamo z medom ter cimetom. Nadevamo v vdolbinice, ki smo jih naredili v hruškah. Položimo na pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko, s prerezano stranjo navzgor. Pečemo približno pol ure pri 180 stopinjah Celzija. Nekoliko ohladimo in nadevamo na krožnike. Dodamo kepico ali dve sladoleda in ga prelijemo z medom. Hruške lahko postrežemo tudi povsem ohlajene.

Hruške iz pečice so izjemno okusne, saj se s pečenjem prijetno zmehčajo, med naredi prijetno karamelizirano strukturo, orehi pa poskrbijo za svojevrsten okus. S kepico sladoleda bo sladica kot nalašč za popoldansko razvajanje.Posebno sladico, primerno za dopustniške dni, pripravimo tako, da hruške skuhamo v vinu. Postrežemo jih hladne, prav tako s smetano ali sladoledom, lahko pa tudi s kremo iz rikote in jogurta. Če jih kuhamo v rdečem vinu, se bodo temno obarvale. Seveda ponudimo tudi primerno ohlajeno vino, v katerem so se hruške kuhale.