Pečena ali kuhana, vedno je slastna

Ena najbolj znanih koruznih jedi je polenta, ki jo postrežemo z golažem. FOTO: Svariophoto/Getty Images

Imenitno popestri pisane poletne solate. FOTO: Drong/Getty Images

Koruza je že dolgo pomemben del prehrane. V Ameriki so jo gojili 4000 let pred našim štetjem, v Evropo pa je prišla v času osvajanj konec 15. stoletja. Danes je večina svetovne proizvodnje namenjena za prehrano živali in druge kmetijske potrebe, vendar jo tako rekoč po vsem svetu tudi uživamo, v različnih oblikah, v zrnju ali predelano.Tako imenovano sladko koruzo, ki je najboljša za uživanje, lahko na vrtu pridelamo tudi sami, v zadnjih letih pa je v sezoni na prodaj v trgovinah in na tržnicah. Časi, ko smo pred večernim kurjenjem ognja za žerjavico mlade zelene storže rabutali na sosednji njivi, so nepreklicno mimo, saj te kulture preprosto ni več. Gotovo pa nam bo kmet dovolil, da naberemo nekaj storžev, če ga prijazno poprosimo. Preden jih potrgamo, preverimo njihovo zrelost, da ne bomo delali nepotrebne škode. To lahko storimo na več načinov, izkušeno oko bo zrelost ocenilo po barvi laskov, ki morajo začeti rumeneti. Še bolj zanesljivo bo, če s prsti razpremo zgornje liste in stisnemo zrnje, če priteče mlečna tekočina, je koruza zrela, če je tekočina vodena, pa ne. Koruzo na storžih, seveda dobro očiščeno, lahko pečemo v žerjavici, na žaru ali v ponvi, zelo dobra je tudi kuhana. Imeniten, poln sladkast okus lahko še oplemenitimo tako, da jo premažemo z maslom ali stisnjenim česnom. Nekateri jo rahlo posolijo, lahko pa ji dodamo razna zelišča.Mlada zrna, ki jih običajno kupujemo v konzervi ali globoko zamrznjena, pripravimo kot prilogo k mesu, dodajamo jo v mešane solate, zelenjavne juhe ali mesne enolončnice, v polpete in nadeve, s katerimi napolnimo denimo bučke ali jajčevce, čebulo ali paradižnike. Pri tem lahko zrna pustimo cela ali jih nekoliko zmečkamo z vilicami. Koruzo uživamo tudi predelano na različne načine, predvsem kot moko, zdrob, polento in kosmiče. Priljubljeni so hrustljavi kosmiči oziroma kornfleks. Iz koruze so tudi znamenite mehiške tortilje. V tamkajšnji kuhinji je bogato zastopana, kar ni čudno, saj je Amerika njena domovina. Pri nas je morda najbolj znana jed iz koruze polenta, ki jo nekateri obožujejo s toplim mlekom, poleti se prileže hladna z jogurtom, neprekosljiva pa je v kombinaciji z govejim golažem.