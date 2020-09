Pečen piščanec s kašo

Za 4 osebe: 1 skodelica prosene kaše

4 piščančja bedra

8 rezin slanine

1 čebula

2 stroka česna

sol, poper, olje

1 skodelica suhih sliv

Bedrom odstranimo kožo in jih prerežemo ter solimo in popramo. V ponvi segrejemo olje in na njem z vseh strani popečemo meso. Pečemo deset ali petnajst minut. Potem vsak kos ovijemo v slanino in spnemo z zobotrebcem. Vrnemo v ponev in pečemo še slabe pol ure pri zmerni temperaturi, vmes obrnemo. Proseno kašo dobro operemo in skuhamo v slani vodi. Medtem olupimo česen in čebulo in ju drobno sesekljamo. Na olju najprej svetlo prepražimo čebulo, nato česen, dodamo kašo, ki smo jo dobro odcedili. Dodamo še suhe slive, ki smo jih pol ure namakali v mlačni vodi, in premešamo. Kašo nadevamo na krožnike v kupčkih in nanje položimo meso.

Prosena kaša je lahko sladka ali slana. Za zajtrk ali večerjo jo pripravimo kuhano in zmešano s suhimi slivami ali drugim sadjem, za kosilo pa jo pripravimo kot rižoto z zelenjavo in ji dodamo pečeno meso pa tudi suho sadje, na primer suhe slive, ki bodo jedi dale poseben okus. Za kašoto jo lahko skuhamo posebej, lahko pa jo dodamo dušeni zelenjavi in zalijemo z vodo, razmerje naj bo podobno kot pri rižu, dve skodelici vode na skodelico kaše. Kuhamo počasi, pripravljena bo najpozneje v petnajstih minutah.