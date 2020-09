Pečen fazan (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 fazan

150 g narezane slanine

2 korenčka

2 večji čebuli

sol, poper

olje, maslo

Očiščenega fazana zunaj in znotraj natremo s soljo in poprom. Notranjo stran nekoliko naoljimo, od zunaj ga ovijemo v slanino in povežemo z vrvico, da se bo slanina dobro prilegala. Zelenjavo očistimo in narežemo na večje kose. Meso položimo v namaščen pekač, ogret na 200 stopinj, in pečemo petnajst minut. Polijemo s tekočino, ki se nabira v pekaču, ter dodamo korenje in čebulo. Pečemo še približno pol ure, potem odstranimo slanino in meso namažemo z maslom. Damo nazaj v pečico in pustimo, da se zapeče.

Z marinado oziroma kvašo obdelamo meso starejših živali, preden jih pripravimo v pečici ali loncu. Kvašo za divjačino pripravimo iz vode, kisa, vina, na liter vode dolijemo deciliter vina in kisa, v tej tekočini pa kuhamo jušno zelenjavo, korenje, koren peteršilja, čebulo, gomoljno zeleno ter začimbe, lovor, sol, piment, materino dušico in poper. Prevremo in z vročim prelijemo meso ter pustimo stati dan ali dva. Vmes tekočino večkrat pogrejemo in znova dolijemo. Ko meso pečemo ali dušimo, marinado uporabimo za zalivanje. K divjačini pogosto ponudimo marmelade, odlično se poda zlasti borovničeva.