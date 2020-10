Pasulj s prekajenim mesom

Za 4 osebe:

0,5 kg suhega fižola

0,5 kg prekajenega mesa

1 velika čebula

3 stroki česna

1 žlica mlete sladke paprike

sol, poper

lovorjev list

moka

Fižol namočimo za nekaj ur v hladni vodi. Precedimo, zalijemo s svežo vodo in zavremo. Še enkrat precedimo in dodamo svežo vodo, lovor in 1 strok česna ter kuhamo. Medtem olupimo in sesekljamo čebulo in preostali česen ter ju svetlo prepražimo na olju. Poprašimo z žlico moke, premešamo in še minuto pražimo. Pretresemo v lonec s fižolom, dodamo poper in mleto papriko ter prekajeno meso in kuhamo najmanj eno uro ali več, odvisno od fižola, ki mora biti povsem mehak, a ne razkuhan. Vmes po potrebi dodajamo vodo. Solimo na koncu, če je sploh treba, saj je že meso slano. Meso vzamemo iz lonca, ga narežemo na koščke in stresemo nazaj. Premešamo in postrežemo.

Pravi pasulj kuhamo iz suhega fižola, obvezen dodatek je prekajeno meso, najbolje svinjska rebra ali klobase. Enostavna jed zahteva precej časa za pripravo, saj se fižol kuha najmanj eno uro. Da bi skrajšali čas, uporabimo tistega iz konzerve, a resnici na ljubo ne bo tako gost in aromatičen kot tisti, ki ga počasi kuhljamo dve uri, bo pa ravno tako okusen.Tudi pri mesu smo lahko prizanesljivi in ga skuhamo brez, čeprav goreči poznavalci pravijo, da potem to ni več pasulj. Jedi lahko dodajamo še poljubno zelenjavo, zelo dobro gre zraven na kolobarje narezano korenje.