Paradižnik, ki mu ni para

Blogerka Mojca predstavila trik, s katerim garantirano zbrišete grde žile na nogah!

Začelo se je počasi. Sem in tja kakšna počena žilica na nogi. Potem sem nekega dne pogledala svoje noge in se prav zgrozila: na stegnih, pod kolenom in na gležnjih sem zagledala mrežo rdečih, pajčevini podobnih »umetnin«. Zagrabila me je panika. Od takrat je šlo samo še na slabše. A končno mi je uspelo najti rešitev, ki jo danes predstavljam tudi tebi.