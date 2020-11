Panakota z marmelado

Za 4 osebe:

2,5 dl jogurta

2,5 dl sladke smetane

2 žlici sladkorja

1 vaniljev sladkor

3 listi želatine

1 pomaranča

domača marmelada

Smetano čvrsto stepemo in postavimo v hladilnik. Jogurt zmešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Želatino za nekaj minut namočimo v hladni vodi. Iz pomaranče iztisnemo sok in ga zlijemo v kozico. Postavimo na štedilnik in tik pred vretjem odstavimo ter dodamo ožeto želatino. Mešamo, dokler se želatina ne zgosti in ohladi. Vmešamo v hladen jogurt in z metlico stepamo, dokler se zmes ne začne zgoščevati. Potem dodamo ohlajeno smetano, previdno zmešamo in kremo napolnimo v kozarce ali skodelice. Postavimo v hladilnik za nekaj ur, najbolje čez noč. Preden postrežemo, okrasimo z domačo marmelado.

Čudovite sladice ni težko pripraviti. Večino sestavin imamo običajno doma, le želatine morda ne. To lahko kupimo v lističih ali v prahu, pa bo tudi zmeraj na zalogi, uporabimo lahko tudi želirno sredstvo agar agar, rastlinski nadomestek živalske želatine. Količino sladkorja lahko še zmanjšamo, po svojem okusu.Panakoto lahko pripravimo tudi iz grškega jogurta, namesto smetane pa uporabimo mleko. Lahko jo pripravimo tudi dan ali dva vnaprej, saj bo brez težav počakala v hladilniku.