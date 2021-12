Recept: palačinke

Za 4 osebe:

50 dag pšenične moke

50 dag rožičeve moke

2 jajci

2 dcl mleka

cca 1 dcl mineralne vode

ščepec soli

olje

V skledo zlijemo mleko in ubijemo jajci. Solimo ter zmešamo z metlico ali mešalnikom. V drugo skledo stresemo pšenično in rožičevo moko in dobro premešamo. Mešanico moke postopoma dodajamo mleku z jajci in pri tem nenehno mešamo. Dolijemo še mineralno vodo in mešamo, dokler ne dobimo povsem gladke in tekoče zmesi. Če je preredka, dodamo še malo moke, če je pregosta, pa malo mineralne vode. Maso pustimo počivati približno pol ure. Spečemo palačinke in jih namažemo s poljubnim nadevom.