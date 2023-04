Recept: palačinke Suzette

Za 4 osebe:

Testo:

200 g moke

2 jajci

1 dcl vode

2 dcl mleka

sol, sladkor

Preliv:

5 pomaranč

1 limona

50 g masla

1 žlica sladkorja

0,5 dcl likerja

0,5 dcl konjaka

olje

Iz moke, jajc, vode in mleka, ščepa soli in žlice sladkorja pripravimo testo. Spečemo palačinke in jih naložimo drugo vrh druge na krožnik ter postavimo na toplo. Eno pomarančo naribamo ter stisnemo sok iz vseh. V isto ponev stresemo sladkor in ga počasi karameliziramo, da se obarva in stopi. Dodamo maslo, in ko se stopi, prilijemo pomarančni sok ter potresemo s pomarančno lupino. Zavremo, dodamo liker in pustimo na majhnem ognju, da povre. V omako položimo palačinko, jo obrnemo in zložimo v trikotnik ter postavimo v drugo, večjo ponev, ki smo jo namastili z maslom in ogreli. Postopek ponovimo z vsemi palačinkami in jih zlagamo v ponev. Na koncu jih prelijemo z omako, ki je ostala, ter konjakom in flambiramo.