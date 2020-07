Ovsena kaša je zakon

Ovsena kaša je preprosto, poceni, zdravo in hranljivo živilo.

Če bi radi izgubili kak kilogram ali pa preprečili pretirano dopoldansko poseganje po nezdravih prigrizkih, si za zajtrk pripravite ovseno kašo. Zdaj že dobro vemo, da je visok delež vlaknin v kaši povezan z mnogimi dobrobitmi za zdravje, koristijo prebavi, pa tudi srcu. In tudi pri hujšanju nam lahko pomaga.Raziskava iz leta 2015 je razkrila, da ovsena kaša, ki jo jemo za zajtrk, bolje nasiti kot ista količina kalorij v žitaricah, kot so denimo koruzni kosmiči. To pomeni, da smo siti dlje in tudi, da za kosilo pojemo manj ter tako zaužijemo manj kalorij. Manj kalorij pa pomeni izgubo kilograma ali dveh. Kdor skrbi za zdravo težo in poleg hrane doda še dovolj gibanja, je zadel žebljico na glavico: uživanje hrane z nizkim glikemičnim indeksom, kakršna je ovsena kaša, tri ure pred treningom oziroma gibanjem poskrbi za boljšo vzdržljivost. Hrana z nizkim glikemičnim indeksom niža tveganje nastanka diabetesa tipa 2, obolelim pa pomaga nadzorovati raven sladkorja v krvi. Če je še niste uvrstili na svoj jedilnik, jo le dajte in si jo občasno privoščite, najbolje s svežim sezonskim sadjem.