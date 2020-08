Omaka iz rdeče pese

Za 4 osebe:

2 srednje veliki rdeči pesi

1 majhna konzerva čičerike

2–3 stroki česna

1 limona

črna kumina

sol, poper

oljčno olje



Rdečo peso operemo, odrežemo listje in skuhamo do mehkega. Ohladimo in olupimo ter narežemo na koščke. Stresemo v blender, dodamo čičeriko in zmeljemo. Dodamo še česen, ki ga olupimo in sesekljamo, limonov sok, sol in poper ter črno kumino in zmeljemo. Vmes postopoma dodajamo oljčno olje in meljemo do želene gostote. Dobro ohladimo. Preden postrežemo, okrasimo s poljubnimi svežimi zelišči.

Omake, ki jih pripravljamo iz zelenjave, so praviloma precej redke. Zato jim dodajamo suhe sestavne, ki jih bodo nekoliko zgostile. Primerni so oreščki in semena, imenitno pa se z okusom zelenjave ujame sir, na primer parmezan. Običajno ga naribanega dodajamo že med mletjem. Gostoto dajo stročnice, čičerika ali fižol, tudi leča, zanimiva je kombinacija s trdo kuhanimi jajci. Dobra osnova za omake so jogurt, kisla smetana ali skuta. Pri uporabi zelišč in začimb ni omejitev, poskusimo in dodajajmo po svojem okusu, klasične, domače ali eksotične.