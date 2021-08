Olje konzervira in da poln okus

Tudi gobe lahko zalijemo z oljem. FOTO: Simona Flamigni/Getty Images

Vložnina naj stoji nekaj časa, da se okusi polno razvijejo in prepojijo.

Konzerviranje živil v olju je pogruntavščina, stara tisočletja. Tako so ohranjali svežino zelenjavi, mlečnim izdelkom, raznim plodovom, tudi mesu. Maščoba, ki služi za shranjevanje, je lahko rastlinskega ali živalskega izvora. Ker ne prepušča zraka, s tem živila varuje pred vdorom mikroorganizmov, ki bi lahko povzročili propadanje. Ljubitelji mesa dobro poznajo meso iz tünke, to so po posebnem postopku starani in nekoliko toplotno obdelani kosi mesa, zatlačeni v zaseko v posebni posodi. Če je bila tünka pripravljena po vseh pravilih, se je meso v zaseki ohranilo tudi nekaj mesecev.Še bolj enostavno kot v zaseko, pri kateri je treba biti res natančen, da v njej ni zračnih mehurčkov, v katerih bi se lahko skrivali škodljivi mikroorganizmi, je spravilo živil v olju. Po tem postopku živilo ustrezno pripravimo, nadevamo v steklene kozarce in zalijemo z oljem ter kozarce tesno zapremo. Hranimo v hladilniku ali hladni, temni shrambi.Na tak način pripravljamo vse vrste poletne zelenjave, sveži sir in gobe. Živila pripravimo po različnih receptih. Zelenjava, zelo priljubljeni so jajčevci, paprike in bučke, bo najbolj okusna, če jo na hitro popečemo na žaru ali v ponvi.Gobe očistimo, poljubno narežemo, manjše pustimo cele, in prevremo v slani vodi. Preden toplotno obdelana živila shranimo, jih mariniramo v marinadi iz kisa in začimb ali le solimo. Uporabimo lahko tudi posušeno zelenjavo, izjemno okusni so paradižniki. Olje, s katerim bomo zalili shranek, lahko odišavimo z zelišči. Uporabimo močna zelišča, kot so rožmarin ali timijan, sveži ingver in česen, čili, poprova in gorčična zrna. Izberemo lahko različne vrste olj, za mediteransko zelenjavo je najbolj priljubljeno oljčno z različnimi dodatki. Zelenjavo ali druge sestavine po plasteh zlagamo v kozarec in jih sproti zalivamo z oljem in malo pretresemo, da preprečimo nastajanje zračnih mehurčkov, tako tudi poskrbimo, da se olje res temeljito razlije.Na vrhu mora olje za vsaj centimeter ali dva prekrivati sestavine, ki bodo tako nepredušno zaprte. Kozarce potem tesno zapremo. Pustimo nekaj časa stati, vsaj nekaj dni, da se okusi dobro prepojijo.