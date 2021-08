Okusno zlato iz slovenske Istre

Istrsko zlato



Tartufi, beli ali črni, so dragocena in v kulinariki izredno cenjena sestavina. Pred tremi leti je strastni lovec nanje,, doma v slovenski Istri, naredil korak naprej: izdelal je prvo domačo tartufato. Danes iz črnih tartufov pripravi tako olja kot tartufate, med njimi takšno z dodatkom čilija.Čilija? »Da, neverjetno, kako lepo se ujame z njimi. Seveda z njim ne gre pretiravati, izbrati pa moramo tudi pravo sorto. Sam sem izbral čilije sorte chocolate hababero, ki se s tartufi povežejo v neverjetno harmonijo. Nastane res prijeten okus, ki uravnoteženo predstavi tako tartufe kot čili, nato pa v ozadju začutimo še eno presenečenje: malo čokolade.«Kako uporabljamo tartufato, ta pripravek iz na lističe ročno rezanih tartufov z dodatkom olja, oljk, malenkosti kaper in zelišč? »Mnogi jo namažejo na kruh. Tako dobimo krasen prigrizek, ki ga lahko postrežemo h kozarcu dobrega vina,« pravi Dejan Kozlovič, ki je z izdelki Di Kappa vključen v zadrugo Zakladi Istre.Del omenjene zadruge so v slovenski Istri tudi vinarji, pridelovalci oljčnega olja in ponudniki turističnih storitev, med katerimi je Kantina Romano iz vasice Popetre. »Kantino so nekaj let pred tremi desetletji imeli že moji starši. Nato se pri nas nismo ukvarjali z gostinstvom. Potem sva se leta 2018 s partnericoodločila, da v hiši, ki jo je imela moja nona, odpreva kantino, imenovano po mojem očetu,« praviV Kantini Romano, ki je odprta od petka do nedelje, preostale dni pa kuhajo zgolj napovedanim družbam, se danes prepletajo okusi slovenske Istre. Tu so siri, ki jih pridelajo redke sirarne v tem delu Slovenije, zraven domače oljčno olje in vina iz okolice. Glavna v kuhinji je Kristina Škorja, ki peče odličen kruh – tak bel in puhast, ki je nekakšen zaščitni znak obmorskih krajev in ga v notranjosti zlepa ne dobiš.​»Pripravimo fuže s tartufi, njoke, golaž. Tu so tudi domači narezki, po naročilu spečemo odojka ali jagenjčka oziroma različne jedi izpod peke,« pravi Robi Marsič, preden nam narekuje okvirni recept za fuže s črno tartufato, izdelano v eni od sosednjih vasi.