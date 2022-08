Okusno kosilo na morju: testeninska solata nasiti, z zavitkom se posladkamo

Vprašanje za tiste, ki poletja preživljate med raziskovanjem kotičkov morske obale, do katerih se odpravite s čolnom: kaj okusnega največkrat vzamete na celodnevne izlete? Kupljena hrana, kruh in paštete ne štejejo. Torej kaj skuhate, ko veste, da boste naslednji dan preživeli na čolnu? Nam se je v mislih že dlje sukala ideja, da bi pripravili nekaj okusnih predlogov, zato sta danes z nami bogata testeninska solata in sladek zavitek. Ter seveda opomba, da gre našteto že zjutraj shraniti v prenosno hladilno skrinjo.

Sadje nas bo osvežilo. FOTO: Baibaz/Getty Images

Naš prvi predlog je torej testeninska solata. Pripravimo jo enostavno: najprej skuhamo testenine po navodilih, zapisanih na embalaži. Odcejene in ohlajene dopolnimo z narezano zelenjavo, papriko, paradižniki in tudi kumaricami. Potem jed preprosto zabelimo z mešanico oljčnega olja, kisa in soli, zraven pa lahko dodamo še zelišča po izbiri – vselej se zraven lepo poda nasekljan svež peteršilj.

Drugi predlog je sladek, vendar ga z malo truda lahko spremenimo tudi v slano jed. Za zavitek lahko lističe vlečenega testa tudi kupimo, vanje pa zavijemo naribana jabolka ali s sladkorjem pomešano skuto, dopolnjeno z na kockice narezanimi nektarinami, borovnicami ali drugim sadjem. V skutno zmes lahko dodamo še jajce, nato pa zavijemo in spečemo. Nadev lahko zapeljemo v slano smer, tako da skuto dopolnimo s ščepcem soli in jajcem, potem pa to zavijemo in spečemo, z le malo truda je nastala sirnici podobna jed.

Odlična izbira za v hladilno skrinjo je tudi osvežilno sadje, denimo lubenica ali melona, pa tudi nektarine, breskve. Sadje lahko že doma ali pa potem, ko smo že na izletu, razrežemo na manjše koščke in spremenimo v prav imenitno sadno solato, ki nedvomno tekne tako odraslim kot najmlajšim jedcem.

Odlična izbira za v hladilno skrinjo je tudi osvežilno sadje.

In še nečesa ne smemo pozabiti za celodnevni izlet s čolnom; dovolj tekočine, saj je na vročem soncu žeja vedno večja, kot načrtujemo, zato raje vzamemo še dodatno steklenico vode, ki bo naša zlata rezerva.

Drži pa še nekaj: hladilno skrinjo, napolnjeno z naštetimi dobrotami, lahko odnesemo tudi na kratek poletni izlet, za katerega čolna niti ne potrebujemo!

Hrano spakiramo v posode s pokrovom, te pa v hladilno torbo. FOTO: Špela Ankele