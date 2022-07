Okusni cvetovi in listi te izjemno nezahtevne rastline vas bodo navdušili (FOTO)

Kapucinka je izjemno nezahtevna rastlina, ki si najde prostor povsod po vrtu. Poleg ognjiča in žametnice velja za eno najbolj koristnih na vrtu, saj ima številne pozitivne lastnosti. Med drugim odganja škodljivce, iz nje pripravimo tudi učinkovite pripravke za zaščito in krepitev rastlin.

Poleg tega je s svojimi žareče rdečimi in oranžnimi listi privlačna na pogled, povrhu pa je še užitna in nadvse okusna. Cvetove nabiramo od junija do septembra, liste od maja, popke junija, julija in avgusta, seme pa od julija do septembra.

Gojimo jo na vrtu ali v posodah. FOTO: Eerik/Getty Images

Uživamo vse dele rastline razen stebla, torej liste, cvetove in plodove, v katerih se skrivajo semena. Kapucinka je nekoliko pikantnega okusa, spominja na vodno krešo, s katero je tudi v sorodu. Sveže liste in cvetove dodajamo solatam, s svojo ognjeno barvo bo popestrila zeleno solato, paradižnikovo pa pekoče osvežila. Z listi ali cvetovi obogatimo sendviče, sesekljane zmešamo v zelenjavne, skutine in druge namaze pa tudi v rižote ali omake.

Večinoma uporabljamo svežo in jo uživamo surovo, lahko pa jo tudi skuhamo, na primer v juhi. Pri tem jo toplotno obdelujemo čim krajši čas, saj bo s kuhanjem izgubljala pomembne snovi pa tudi okus. Če jo dodamo na primer v rižoto ali omako, to storimo čisto na koncu, ko je jed že gotova. Plodove vložimo v kis ali slanico po nadvse preprostem receptu. Sveže plodove namakamo v vodi, najbolje tri dni, da se izločijo neprijetne grenčine. Vodo vmes večkrat zamenjamo.

Potem jih speremo in zalijemo z mešanico vode, kisa in soli, ki ji lahko dodamo še druge začimbe, na primer lovorjev list in poper v zrnu. Zavremo in prelijemo v kozarčke ter dobro zapremo. Okusen je tudi čaj, ki ga pripravimo tako, da liste prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati 10–15 minut.

Na vrtu je nepogrešljiva, saj je izjemno koristna, okusna in hkrati okrasna rastlina.

Pri dodajanju začimb in drugih okusov, na primer česna, bodimo previdni, da ne bodo preglasili sicer nekoliko pikantnega, a vendar blagega okusa kapucinke.

Koristna je tudi za zdravje, uporabljajo jo v ljudskem zdravilstvu. Kapucinka vsebuje eterično olje in deluje antibiotično, protiglivično, notranje pa proti bakterijskim okužbam sečil in dihal.