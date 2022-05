Okusna zelenjava v mavričnih barvah: poskusite blitvo

Blitva je zelenolistna zelenjava, ki je na voljo skoraj vse leto, spomladi pa se veselimo njenih prvih nežnih listov. Rastlina najverjetneje izvira z obalnih predelov Sredozemlja in ima v kulinariki dolgo zgodovino, saj jo najdemo na jedilnikih starih Grkov in Rimljanov.

Kakor jo režemo, se obrašča. FOTO: Gabrielabertolini/Getty Images

Rimski trgovci in vojska so jo ponesli tudi v severne dele Evrope, kjer kljub nižjim temperaturam kar dobro uspeva. S stare celine je po poteh svile odpotovala tudi na Kitajsko. Uporabljamo jo podobno kot špinačo, temno zeleni listi in mesnata stebla različnih barv pa imajo prepoznaven, precej izrazit okus. Zaradi tega blitva ne potrebuje bogate spremljave začimb, ima pa rada družbo različnih vrst zelenjave, s katerimi tvori izjemno okusne jedi.

Najbrž vsi poznamo slasten kuhan krompir, ki mu dodamo kuhano blitvo. Jed pripravimo na različne načine, nekateri na olju prepražijo čebulo in jo premešajo z zmečkanim krompirjem in blitvo, drugi namesto čebule prepražijo strt česen, lahko oboje. Tak krompir ponudimo k pečenim ribam, okusen je tudi hladen.

Poznamo več sort blitve, delimo jo predvsem na listnato in stebelno, v obeh primerih so uporabne cele rastline, le da pri prvih izstopajo listi, pri drugih pa stebla. Ker so listi kuhani prej, jih je najbolje kuhati posebej. Mesnata stebla pripravimo podobno kot šparglje.

Kuhani bodo v dobrih petih minutah, medtem ko liste le blanširamo, sicer se preveč razkuhajo. Blitve ločimo tudi po barvi stebel, najpogostejše so bele sorte, gojijo pa jih tudi v drugih barvah, od rumenih do oranžnih in temno rdečih. Po okusu so podobne, jih pa barve naredijo privlačnejše za na krožnik.

Blitvo nabiramo ali kupujemo za sproti, saj narezana hitro oveni. V hladilniku bo zdržala nekaj dni, najbolje jo je zaviti v papirnate brisače. Če je ne porabimo v nekaj dneh, jo blanširamo in zamrznemo. Zamrznemo jo tudi, kadar imamo na vrtu tolikšen pridelek, da ga ne moremo sproti porabiti.

Pripravimo jo lahko kot prilogo ali kremno juho.

Sveže mlade liste uživamo tudi surove, natrgane ali narezane potresemo po solati, dodajamo v sendviče, drobno nasekljane potresemo po juhi, rižoti ali omaki, podobno kot peteršilj ali druga sveža zelišča. Zelo dobra je v prilogi, ki jo pripravimo tako, da na hitro prepražimo strt česen in na njem minuto ali dve dušimo liste. Če so listi starejši, jih najprej blanširamo, sesekljamo in šele potem zmešamo s česnom; prav tako s česnom pripravimo kuhana stebla.