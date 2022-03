Okusi s Plečnikovega vrta: pri ocenjevanju bo pomembna oblika sladice (FOTO)

Kakšnega okusa je vrt, ki v Trnovem obdaja Plečnikovo hišo? In kako so videti sestavine z njega, če se vanje poglobijo mladi ustvarjalci, katerih kulinarične umetnine ne izhajajo le iz okusa, temveč se s kreacijo na krožniku želijo približati arhitekturi Jožeta Plečnika, za katero so značilne preproste oblike? Odgovore na ta vprašanja bomo izvedeli kmalu, saj Plečnikova hiša ob 150. obletnici rojstva slovenskega arhitekta pripravlja prvi kreativni kulinarični natečaj, namenjen mladim od 16. do 25. leta.

Bo morda mladim v kulinarični navdih Plečnikova katedrala svobode? FOTO: Matevž Paternoster

»Natečaj poteka v okviru evropskega projekta UpCreate, v sklopu katerega partnerji iz petih evropskih držav, med njimi Plečnikova hiša, na različne kreativne načine povezujejo umetnost (arhitekturo) s kulinariko. Z natečajem želimo mlade spodbuditi k iskanju navdiha v Plečnikovem vrtu in njegovi arhitekturi ter jim približati njegovo bogato zapuščino, predvsem pa spodbuditi njihovo ustvarjalnost ob povezovanju dveh pomembnih kulturnih področij, hrane in umetnosti,« je pojasnila Alja Gogala, ki v Plečnikovi hiši skrbi za odnose z javnostmi.

Vrt arhitekta Jožeta Plečnika zaznamujejo orehi, grozdje, češnje, jagode, jabolka, med ... FOTO: Matevž Paternoster

S katerimi sestavinami lahko mladi ustvarjajo okusne kreacije? »Vabimo k ustvarjanju inovativnega recepta za sladico za eno osebo, pri kateri so uporabljene najmanj tri lokalne sestavine, ki jih lahko najdemo na vrtu Plečnikove hiše: orehi, grozdje, češnje, jagode, jabolka, med, paradižnik, korenje, grah in fižol, sivka, rožmarin, majaron, origano, meta, limonska trava in žajbelj,« je pojasnila sogovornica. Kot je še dodala, bo pri ocenjevanju recepta »pomembno vlogo igrala tudi oblika sladice. To naj navdihujejo oblike, ki jih najdemo v Plečnikovi arhitekturi; to zaznamujejo predvsem preproste oblike, kot so kocka, krogla, stožec, valj, piramida.«

Pri ocenjevanju bo pomembno vlogo igrala oblika sladice.

V začetku maja bo žirija izbrala pet najboljših avtorjev. V žiriji bodo poleg ambasadorja projekta Bruna Šulmana, sicer aktualnega masterchefa Slovenije, še predstavniki Zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana, Biotehniškega centra Ljubljana in partnerjev projekta. Peterica najboljših bo kreacije v začetku junija predstavila v Plečnikovi hiši, zmagovalec kreativnega kulinaričnega natečaja pa bo sladico novembra predstavil na beneškem bienalu.