Okusi naj se dopolnjujejo

Če jih bomo pripravljali pogosto, si omislimo mešalnik ali kar komplet.

Sangrija je španski koktajl z nizko vsebnostjo alkohola.

Nekoč so jih mešali zato, da so prikrili slab okus osnovne žgane pijače.

Koktajl je mešanica različnih pijač in drugih sestavin, lahko je brezalkoholni ali alkoholni. Mešanico pijač popestrimo z različnimi dodatki – začimbami, svežim sadjem, sladkorjem, soljo, olivami in še čim. Pogosto jih ohladimo z ledom, ki je poleti kar obvezna sestavina. Dodajamo ga v kockah ali ga zdrobimo.Koktajl pripravimo v posebni posodi za mešanje, šejkerju, če je nimamo, pa sestavine zlijemo oziroma stresemo v kozarce in premešamo z žlico. Če ga pripravljamo pogosto, kupimo ročni mešalnik ali kar komplet, v katerem najdemo poleg šejkerja še klešče za led, merico za doziranje posameznih pijač, žlico za mešanje in cedilo. Mešalnik dobimo že za malo več kot deset evrov, komplet pa za dvajset ali več. Vendar ne kupujmo najcenejšega, najboljši so narejeni iz nerjavečega jekla. Mešalni komplet je lahko tudi lepo darilo ljubitelju koktajlov.Dober koktajl je tisti, v katerem se okusi dopolnjujejo, pri čemer nobeden ne sme prevladati. Alkohol ne sme izstopati, odmerjajmo ga previdno, še posebno v vročih dneh. Ne pozabimo, da so praviloma kalorično zelo bogati.Z mešanjem pijač in drugih sestavin izboljšujemo okuse in ustvarjamo nove, lahko pa prikrijemo tudi kakšno pomanjkljivost. Prav iz tega razloga so nastali koktajli, ki so jih na način, kot ga poznamo danes, začeli mešati v 19. stoletju: osnovni namen je bil popraviti oziroma prikriti slab okus osnovne žgane pijače. Iz tega se je do danes razvila prava umetnost, barmani se pomerjajo na tekmovanjih, poznamo pa tudi številne standardizirane koktajle in nešteto receptov, ki jih lahko vsak prilagodi svojemu okusu.Koktajl so definirali leta 1806 v ameriški reviji The Balance and Columbian Repository, kjer so zapisali, da gre za poživljajoč alkoholni napitek, zmešan iz katerega koli alkohola, sladkorja, vode in grenčice. Med najbolj priljubljenimi poletnimi so tisti, v katerih prevladujejo sveži, pogosto grenki okusi, med klasike štejemo denimo old fashioned, dry martini, margarito, pogosti so tudi tako imenovani spritz koktajli, denimo aperol spritz, campari spritz in spritz rosatto. In zapomnimo si, z okusi ne gre pretiravati, skrivnost dobrega koktajla je v pravem razmerju med različnimi okusi. Čeprav jih je pet ali več, ne sme nobeden prevladati, ampak se morajo zliti v prefinjeno celoto.