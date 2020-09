Okrogli, zlato zapečeni, z mesom ali brez

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Stročnice so odlična osnova za polpete. FOTO: Vitalina/Getty Images

Polpeti iz mletega mesa so ena redkih mesnih jedi, ki so okusne tudi hladne.

Polpeti so široka skupina jedi, ki jih pripravljamo iz najrazličnejših sestavin, skoraj bi lahko rekli, da lahko damo vanje, kar si zamislimo. Po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika gre za pečeno jed okrogle oblike iz zmletega mesa, namočenega kruha in dodatkov, vendar poznamo danes toliko različic, kolikor je kuharjev, dobesedno. Tudi če se držimo recepta, brez težav dodajamo ali odvzemamo sestavine, kakor nam ustreza.Polpeti so jed, pripravljena iz kompaktne mase, ki mora biti dovolj sočna in voljna, da jo zlahka oblikujemo v okroglaste, ploščate ploščice, debele centimeter ali malo več, ki jih spečemo ali ocvremo, pri tem pa ne smejo razpasti. Osnovna sestavina so lahko meso, zelenjava, žita, stročnice pa krompir, gobe in še kaj bi se našlo. Za vezivo običajno uporabimo jajca, če jih kdo ne mara oziroma za vegansko jed pa uporabimo na primer mleta sončnična semena, nadomestek za jajca ali nariban parmezan.Če je zmes zelo sočna oziroma mokra, dodajamo moko ali krušne drobtine in maso pustimo nekaj časa stati, preden jo oblikujemo, da se moka napije tekočine in jo poveže. V nasprotnem primeru, če se masa drobi, ji dodamo tekočino, lahko kar vodo ali maščobo. Pri sestavinah pazimo, da se skladajo po okusu in da tvorijo primerno kompaktno zmes. Prav tako ne varčujemo z zelišči in začimbami, ki polpete vselej naredijo drugačne.Pripravimo jih iz surovih ali poprej toplotno obdelanih sestavin, čebulo na primer prepražimo vnaprej. Od sestavin je odvisno, kako dolgo bo treba polpete cvreti. Zelenjavni bodo kajpak prej pečeni kot tisti iz surovega mesa. Pečemo jih lahko v ponvi, na zgolj nekaj kapljicah olja, ali v pečici, suhe ali pa tako, da jih pokapljamo z maščobo. Na tak način jih spečemo tudi v cvrtniku na zrak, v obeh primerih jih položimo na peki papir. Če imamo radi ocvrte v veliko olja, kot na primer pomfrit, si jih privoščimo res le zelo občasno. Pečemo ali cvremo jih zmeraj z obeh strani, le v pečici jih ni treba obračati.Ponudimo jih kot glavno jed, s prilogo, na primer zelenjavno omako, krompirjem in solato, lahko pa tudi same, za malico ali večerjo. Lahko jih sestavimo v burger s solato in kruhom. Večina polpetov, tudi mesnih, je dobrih tudi hladnih, čeprav običajno uživamo tople.