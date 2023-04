Odpoklic sveže skuše

Mercator obvešča, da je po navodilu dobavitelja Meduza d. o. o. iz prodaje umaknil svežo skušo, ki je bila v ribarnicah v prodaji 18., 20. in do 21. aprila 2023, in sicer dva lota: 1/2300913/17A in 1/2300945/17B, zaradi prisotnosti parazita anisakisa.

Kupce, ki jih še niso zaužili, pozivajo, naj rib navedenih lotov ne uživajo in naj jih vrnejo v trgovine, kjer so jih kupili, tam jim bodo povrnili kupnino oz. izdali dobropis.

Če so bile ribe navedenega lota primerno termično obdelane, zdravju niso škodljive. Patogen ne prenese temperatur nad 60 °C in pod -20 °C. Okužbi se lahko izognemo tudi, če surovo ribo nekaj časa šokovno zamrzujemo ali mariniramo.

