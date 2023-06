Mercator obvešča potrošnike, da je iz prodaje umaknil poltrdi sir s tartufi Radi imamo domače, pakiran, pribl. 300 g, s črtno kodo 2656713, številko lota 180823 in datumom uporabe 18. 8. 2023, zaradi prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes. Potrošnike, ki so izdelke tega lota kupili, pozivamo, naj jih ne uporabljajo, vrnejo pa jih lahko v trgovino, kjer so jih kupili, da jim jih zamenjajo ali jim povrnejo kupnino.

