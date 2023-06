Mercator obvešča kupce, da je iz prodaje odpoklical izdelek Čokoladna kocka, Mercator, pakirana, 2/1, 270 g, z EAN kodo 3838900987377 in rokom uporabe 8. 6. 2023, zaradi neskladnosti oz. možnosti vsebnosti tujka (steklo).

Potrošnike, ki so izdelke z navedenimi oznakami kupili, pozivamo, naj jih ne uporabljajo. Lahko jih vrnejo v trgovino, kjer so jih kupili, in jih zamenjajo ali prejmejo povrnjeno kupnino.

Naročnik oglasne vsebine je Mercator d.o.o.