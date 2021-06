Odlična paella, ki vam bo popestrila poletne večere

Paella je ena od najbolj prepoznavnih španskih jedi. V dolgi zgodovini je sicer doživela marsikatero preobrazbo, vendar izvirnik kljub temu zahteva nekaj osnovnih sestavin, ki nikakor ne smejo manjkati.Njeno rojstno mesto je Valencia in originalni recept poleg riža in začimb predvideva tri ključne sestavine: zelenjavo, meso in mešanico morskih sadežev. Za mesni del se uporablja piščančje, svinjsko ali zajčje meso, za morski pridih pa po navadi poskrbimo s kalamari, školjkami, škampi in gamberi. Najbolj pogosto uporabljena zelenjava so korenje, cvetača, fižol, grah in paprika.To je nedvomno jed, ki v enem krožniku zajame vse okuse in vonjave Iberskega polotoka. Nič nenavadno torej, da se pogosto znajde na mizah na različnih koncih sveta.Naročnik oglasne vsebine je Podravka