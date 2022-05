Od zdaj naprej boste polento pripravljali le še takole

Ilka Štuhec odpira novo poglavje

Slovenska alpska smučarka in reprezentantka Ilka Štuhec je sklenila sodelovanje s tehnološkim velikanom, podjetjem Huawei, in s tem postala nov obraz znamke. Poleg novega partnerstva Ilko Štuhec in Huawei povezujejo enake vrednote – pogum, drznost, neustrašnost, vztrajnost in zmagovalna miselnost.