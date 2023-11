Ocvrti kaneloni, ki se jim je nemogoče upreti

Krepki zemeljski okusi, ki jih pričara ta duet, so kot nalašč za umirjanje tempa toplejših in bolj suhih dni. Ker se ajda pojavi v vseh mogočih oblikah, jo lahko z gobicami spajdašimo na najrazličnejše načine. Midva sva jo ucvrla po nama najljubši poti – in ocvrla kanelone iz ajdovih palačink z nadevom iz šampinjonov.

Več na Odprti kuhinji.