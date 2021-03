Obara iz kozličevine

Za 4 osebe:

600 g kozličevine brez kosti

3 korenčki

1 koleraba

2 krompirja

1 čebula

2 stroka česna

sveži peteršilj

timijan, origano, sol

olje



Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, korenje narežemo na kolobarje. Kolerabo in krompir olupimo in narežemo na kocke. Meso narežemo na kocke in stresemo v lonec, v katerem smo segreli olje. Nekaj minut pražimo in mešamo, da se meso rjavo zapeče z vseh strani. Potem ga poberemo iz lonca in na isti maščobi dušimo čebulo, česen in korenje. Ko se nekoliko zmehča, prilijemo malo vode in dodamo krompir in kolerabo. Zavremo, dodamo meso in prilijemo vodo ali jušno osnovo. Začinimo z origanom in timijanom, solimo in kuhamo na zmernem ognju, dokler se meso ne zmehča, približno 45 minut. Potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.

Priprava kozličkovega mesa ni prav nič zahtevna, da bi nas to moralo odvrniti od uživanja. Za peko v pečici izberemo večje kose, na primer stegno ali rebra, kotlete in zrezke pripravimo v ponvi ali na žaru.Za golaž, ragu ali obaro so primerni vrat, prsi, trebuševina in krača, ki jo lahko celo pečemo. Začinimo z mediteranskimi začimbami, timijanom, rožmarinom in origanom, vendar z njimi ne gre pretiravati. Meso bo okusno tudi, če bo le soljeno.