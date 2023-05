Nežno kot dojenčkova ritka

Najprej pripravimo kvasec: v 1 dl toplega mleka zdrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja in žličko moke ter premešamo, pustimo, da naraste. V skledico presejemo moko, vaniljev sladkor in sol. Maslo in sladkor penasto umešamo, dodamo rumenjake in limonovo lupinico ter dobro premešamo. Dodamo moko, kvasec in mleko ter ugnetemo testo, na roke ali pa nam pomaga kuhinjski robot. Oblikujemo ga v kroglo in na toplem pustimo vzhajati, naj se podvoji. Model za šarkelj, tisti z luknjo na sredini, dobro namastimo in pomokamo, odvečno moko otresemo. Testo še enkrat pregnetemo in položimo v model, pustimo še enkrat vzhajati, potem pa postavimo v pečico, ki smo jo ogreli na 180 stopinj. Pečemo kakih 40 minut. Malo ohladimo v modelu, zvrnemo na rešetko in ohladimo. Posladkamo s sladkorjem v prahu ali prelijemo s sladkorno glazuro; zanjo potrebujemo 150 g sladkorja v prahu in toliko limonovega soka ali vode, da dobimo kot med gosto belo zmes.