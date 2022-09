Nepogrešljiv je v zdravilstvu in kuhinji (FOTO)

Timijan je še ena v vrsti izvorno sredozemskih rastlin, ki so se udomačile še drugje po svetu, osvojil je tudi evropsko kuhinjo. Iz Sredozemlja so ga v 11. stoletju prinesli benediktinski menihi.

Potresemo ga po pečenem krompirju, zelenjavi ali mesu. FOTO: Yelenayemchuk/Getty Images

Tradicionalno so ga uporabljali kot zdravilno rastlino, o njem je pisal že Hipokrat, uporabljali so ga tudi stari Egipčani. Zaradi aromatičnosti segamo po njem tudi pri kuhanju. Pravzaprav tudi v kuhinji izkoriščamo njegove pozitivne učinke. Ker ugodno vpliva na prebavo, ga dodajamo težkim, mastnim, zlasti mesnim jedem. Sicer pa je stalnica v receptih sredozemske kuhinje.

Timijan ponekod imenujejo tudi materina dušica, vendar gre za dve sorodni rastlini. To, kar imenujemo timijan, je navadni oziroma vrtni timijan, latinsko Thymus vulgaris, materina dušica pa je divji timijan, ki ga najdemo po vsej Sloveniji po travnikih, gozdnih obronkih od nižine do visokogorja in ima latinsko ime Thymus serpyllum. Grmiček je precej trdoživ, tako ga zlahka gojimo na vrtu, dobro uspeva tudi v loncih.

Timijan je del mediteranske kuhinje.

Oba uporabljamo v zdravilstvu in kulinariki, v nadaljevanju besedila bomo vse poimenovali timijan. Cvete od junija do septembra, kot začimbo pa uporabljamo lističe, ki jih osmukamo s stebla in porabimo sveže ali jih posušimo.

Če uporabljamo svežega, lahko v jed vržemo tudi celo vejico, vendar stebelca poberemo ven, preden jed postrežemo. V trgovini kupimo posušenega, bodisi samega bodisi v različnih začimbnih mešanicah, sredozemskih, provansalskih .... Povejmo še, da je posušen bolj aromatičen, tako da ga temu primerno odmerjamo. Kot smo že zapisali, je nepogrešljiv v sredozemski oziroma italijanski kuhinji, dodajamo ga k enolončnicam, omakam in juham, zlasti tistim na osnovi paradižnika, lepo bo dopolnil pekoči okus čilija.

Zlahka ga gojimo na vrtu ali v loncih, tako zunaj kot v notranjih prostorih.

Obvezen je pri pripravi pečenih jedi, zlasti mesa vseh vrst in rib, potresemo pa ga tudi po pečenem krompirju in zelenjavi. Najdemo ga v mešanici zelišč za pico, pogosto po vrhu potresemo tudi samo timijan. Odlično bo dopolnil okus sira, zlasti mehkega kozjega, potresemo ga tudi po solatah in dodajamo marinadam za meso in ribe.