Nektarine za oči in srce

Nektarina, gladka različica breskve, je sočen in nizkokaloričen sadež, ki se lahko pohvali z veliko vsebnostjo hranil: polna je vitaminov A, C, E, K, B1, B2, B3, B6 in folne kisline, je odličen vir kalcija, kalija, magnezija in fosforja pa seveda prehranskih vlaknin in antioksidantov.

Uživanje nektarin med drugim koristi srčno-žilnemu zdravju, kalij v njih niža krni tlak, visoka vsebnost antioksidantov krepi imunski sistem, ki je ključen za uspešno preprečevanje zbolevanja ter lažje spopadanje z okužbami in tudi hitrejše okrevanje. V nektarinah je tudi lutein, ki varuje zdravje oči, ščiti jih pred škodljivimi UV-žarki, niža tveganje nastanka makularne degeneracije ter tudi sive mrene. Tudi betakaroten, ki daje plodovom rumenkasto-rdečo barvo, varuje vid, preprečuje pojav nočne slepote.

Z uživanjem nektarin bomo izgubili kak kilogram, a obenem organizmu zagotovili dovolj hranil.

Kot rečeno, so v nektarinah tudi vlaknine, ki so pomembne za zdravje prebavnega trakta, preprečujejo zaprtje, pomagajo pri čiščenju črevesja in s tem celotnega organizma. Obenem prispevajo k občutku sitosti – namesto po nezdravih prigrizkih raje posezimo po nektarini. Ker so nizkokalorično sadje (na 100 g le 43 kilokalorij), so odličen izbor, če bi radi izgubili kak kilogram ali vzdrževali težo; vemo, da si lahko z dietami porušimo zdravje, z uživanjem nektarin pa bomo organizmu zagotovili dovolj hranil. Če jih jemo skupaj z živili, bogatimi z železom, pomagamo preprečiti nastanek slabokrvnosti.

Betakaroten v kombinaciji s C-vitaminom poskrbi za lepo kožo; vitamin C pospešuje sintezo kolagena, spodbuja regeneracijo kože ter krepi njeno odpornost, betakaroten pa jo ščiti pred poškodbami UV-žarkov. Ohranja jo mehko, gladko, poskrbi za prepotrebno vlago in preprečuje prezgodnje staranje. Fosfor, ki ga najdemo v tem slastnem sadju, skrbi za normalno funkcioniranje celic in tkiv, zlasti je pomemben za zdravje kosti in zob. Kalij preprečuje mišične krče, skrbi za ravnovesje elektrolitov v telesu, kar je še kako pomembno poleti, ko se zaradi visokih temperatur bolj znojimo, z njo pa v telo vnesemo tudi vodo: vsebuje kar 85 odstotkov vode.