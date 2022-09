Nekdanji tekmovalec šova Gostilna išče šefa objavil dva odlična jesenska recepta (FOTO)

Nekdanji akter šova Gostilna išče šefa še zdaleč ni pozabljen. Vedno znova nas navdušuje s svojimi recepti, večinoma s prekmurskim priokusom.

»Ker je sezona jurčkov na vrhuncu, sem pripravil odlično jesensko jed, v kombinaciji okusa buč in jurčkov,« je povedal prekmurski kuharski mojster Fredi.

Ko dödole prelijemo z omako, jih okrasimo še s praženimi jurčki. FOTO: osebni arhiv

BUČNI DÖDOLI Z JURČKOVO KREMO IN BUČNIM OLJEM

BUČNI DÖDOLI

40 dag krompirja

30 dag ostre moke

6 žličk domačega bučnega olja

sol

Krompir olupimo in zrežemo na kocke ter ga damo kuhat v slano vodo. Ko je skuhan, ga s paličnim mešalnikom zmiksamo, dodamo bučno olje in zakuhamo ostro moko. S kuhalnico zelo dobro zmešamo in kuhamo še 3 min, da se zmes lepo zgosti. Kuhane dödole oblikujemo z žlico v žličnike in serviramo na krožnik.

Dödoli s kremno jurčkovo omako in praženimi jurčki. FOTO: osebni arhiv

JURČKOVA KREMA

25 dag svežih jurčkov

1 šalotka

1 strok česna

1 dcl sladke smetane

120 g kisle smetane

sol

poper

olje

Na olju hitro prepražimo sesekljano šalotko, dodamo na lističe narezane jurčke, ki jih dobro prepražimo – tako dolgo, da se začnejo prijemati ponve, ker tako dobimo izrazit okus po jurčkih. Dodamo mleti timijan in sesekljan česen, da zadiši. Omako zalijemo s sladko smetano, solimo in popramo. Po potrebi zalijemo z malo vode in kuhamo cca 10 min. Na koncu dodamo kislo smetano in še malo pokuhamo. Pazimo, da se smetana ne sesiri. Kremo prelijemo po dödolih. Serviramo s popečenimi jurčki in pokapljamo s čistim bučnim oljem.

Jed ponudimo kot prilogo ali samostojno jed z zeleno solato.