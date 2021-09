Nedeljska sladica: mehka jabolčna babka

Kako doseči dobro natreniran imunski sistem in ostati na nogah?

Imunski sistem se odziva na izzive, ki mu pridejo naproti. Lahko ga stimulirajo, da dela bolje in močneje, ali ga pa uničuje armada vsiljivcev, na katere ni pripravljen. Če je tudi vaš cilj, da ga natrenirate in mu date prava hranila, preberite, kakšen načrt se obrestuje in zakaj so betaglukani zanj najboljša hrana.