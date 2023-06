Ne spreglejte jih: ta semena pomagajo upočasniti staranje

Semena čija so majhna in okrogla, navadno črna, tudi bela. In čeprav so še vedno bolj kot ne novost v naši prehrani, so v resnici v uporabi že stoletja. Tradicionalno so jih mleli v moko, prešali za olje in mešali v napitke, saj naj bi dvigala raven energije.

Čeprav so izjemno majhna, so zelo hranilna: vsebujejo maščobne kisline omega-6 in omega-3, predvsem alfa-linolensko kislino (ALA), pa beljakovine in vlaknine, so bogat vir vitaminov in mineralov, predvsem kalcija, fosforja in cinka. Navadno jih vmešamo v pekovsko pecivo, juhe, smutije in pudinge ter druge jedi. Žlica semen, ki jo zmešamo s tremi žlicami vode, lahko zamenja jajce pri peki biskvita; ko jih nekaj časa pustimo v vodi, nabreknejo, začnejo želirati.

Veljajo za odličnega zaveznika zdravja srca in tudi možganov, poleg tega pomagajo ohranjati primerno raven sladkorja v krvi, blažijo vnetja, izboljšujejo prebavo ... Imajo tudi druge, manj znane koristi, s pridom jih lahko uporabljamo pri negi, in sicer pri izdelavi domačih mask, če smo bolj natančni. V skodelici pomešamo žlico medu in žlico jogurta ter dve žlici mletih semen čija. Pustimo nekaj minut, potem pa nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja, tudi na lase; z mlačno vodo speremo po dvajsetih minutah. Bogata so z antioksidanti, ki varujejo kožo pred prostimi radikali, ti prispevajo k staranju in lahko povzročajo gubice. Že omenjene maščobne kisline omega-3 v njih bodo koži zagotovile vlažnost in jo ohranjale gladko. Semena vsebujejo vitamina A in E, ki sta prav tako pomembna za kožo in naj bi jo deloma ščitila pred škodljivimi vplivi UV-žarkov, ki so odgovorni za prezgodnje staranje. Poleg tega maščobne kisline omega-3 pomagajo blažiti vnetja, rdečico in tudi suhost kože: uporabimo jih lahko kot piling ter odstranimo odmrle kožne celice in odmašimo pore. S tem lahko preprečimo nastanek mozoljev. Neka raziskava je pokazala, da izvleček semen spodbuja celjenje ran, kombinacija aloe vere in olja semen čija pa naj bi pomagala pri celjenju brazgotin (denimo po operaciji).