Ne le s kupico, postrežejo vam tudi s kepico refoška

Refoškoladnica Marezige FOTO: Danej Brakič

Dva vinska avtobusa

Gostje bodo lahko poleg istrske kulinarike in vina, ob čudovitem razgledu na Koper, uživali tudi ob refoškovem sladoledu.

Slaščičarka Biljana Stanković vsak dan pripravi sveže dobrote.

Z vinskima avtobusoma je možno potovati po Deželi refoška in obiskati vinske kleti, oljčne mline in druge zanimivosti.

V Marezigah na severnem delu Šavrinskega gričevja, od Kopra oddaljenega kakšnih deset kilometrov, so nedavno odprli Refoškoladnico. V slaščičarni ne izdelujejo samo klasičnih sladic, ampak takšne s poudarkom na sladoledu in z okusom različnih vrhunskih lokalnih vin, od tortic, krostat, zavitkov, kremšnit do sladic v kozarčku in sadnih kup na podlagi refoška, malvazije, sladkega muškata, roseja in drugih.Sladoled in sladice na osnovi vina niso namenjeni mlajšim obiskovalcem, saj kljub temu, da je prekuhano, vsebujejo alkohol. Vendar imajo za mlajše tudi pestro ponudbo klasičnih okusov sladoleda ter sladic. Vsak dan sveže dobrote pripravlja slaščičarka, ena od petčlanske ekipe Refoškoladnice, ki je raznolike starosti – poleg študentov še dve gospe v najboljših letih, skratka prava mešanica mladosti in izkušenj.»Odprtje Refoškoladnice za naš kraj pomeni veliko. Poleg gostinske ponudbe, ki jo imamo, in vinske fontane, ki je poleg nove Refoškoladnice, pomeni nov sladek del, tako za našo krajevno skupnost Marezige kot tudi za Mestno občino Koper in druge zaledne kraje. Tako smo z Refoškoladnico kulinariki v gostilni Karjola in istrskemu vinu v vinski fontani dodali še sladki istrski aspekt. Kar je pomemben dejavnik, da v Marezige pride čim več slovenskih pa tudi tujih gostov. Gostje bodo lahko poleg istrske kulinarike in vina, ob čudovitem razgledu na Koper, uživali tudi ob refoškovem sladoledu,« nam je povedal njen ustanovitelj 49-letni MarežganSvojo službeno pot je začel v največji vinski kleti v regiji, v Vinakoper. »Tam sem začel delati kot srednješolec in opravil tudi prakso, tako v kleti kot v vzdrževanju in v komerciali. Opravljal sem delo potnika in na koncu prevzel prevoze. S prevozništvom sem potem začel svojo pot kot samostojni podjetnik,« je dejal Alen. Manjšemu prevozniškemu podjetju je sledilo večje, zatem še veselje do gostinstva in turizma. Najprej je v vasi odprl gostilno Karjola, leta 2018 pa je na bližnji razgledni ploščadi zaživela še njegova Vinska fontana Marezige. Slednja ima poleg pestre ponudbe vin notranji in zunanji vinski paviljon, kjer je možno poskusiti prek dvajset različnih sort vrhunskih vin lokalnih pridelovalcev, kot so Vilij Bržan, Korenika, Ekološka kmetija Plahuta, Posestvo Brič, Vina Montis in Eko Laura, ter veliko drugih.Ob zamisli ob edinstveni slaščičarni Refoškoladnica, ki se mu je porodila lansko poletje, mu je prišla na misel še ena ideja, znamka Dežela refoška, ki je prav tako zaživela. Ta javnosti sporoča novice z ožje regije, ki ji pripadajo Vinska fontana Marezige, gostilna Karjola, lokalni vinarji, oljkarji, ter drugi turistični ponudniki in ponudniki nastanitev. Razlog nastanka je bila želja po trajnostnem razvoju ter približevanju javnosti tamkajšnje kulture, produktov in doživetij. Meni namreč, da so bili, vsaj v digitalnem smislu, v znatnem zaostanku in da bi bila njihova rdeča nit, romantičnost Istre, izjemno zanimiva širši javnosti.»Znamka trenutno deluje kot turistično-informativni center za našo regijo. Razpolagamo z dvema vinskima avtobusoma. Manjši je staromodni ameriški avtobus, ki med poletjem vozi brez strehe, večji pa je zgibni in ima v svoji notranjosti nekaj posebnega – vinsko fontano. Trenutno vozita po predpisih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njima je možno potovati po Deželi refoška in obiskati raznolike vinske kleti, oljčne mline in druge zanimivosti naše ožje regije ter celotne Mestne občine Koper. Imela bosta tudi redne relacije. Načrtov za prihodnost znamke pa vam še ne moremo razkriti. Lahko rečemo le, da v kratkem pričakujemo prvo izmed mnogih glamping hišk z najlepšim razgledom v slovenski Istri, nam je povedal 24-letniiz Vanganela, bodoči magister komuniciranja in medijev, ki pri znamki Dežela refoška, Vinski fontani Marezige, gostilni Karjola in Refoškoladnici skrbi za odnose z javnostmi.