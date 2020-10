Navdušimo nepričakovane goste

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Z malo iznajdljivosti tudi nepričakovani gostje ne bodo šli lačni od mize. FOTO: Deagreez/Getty Images

Če bo družba še vedno lačna, za poobedek pripravimo palačinke.

Vsakodnevni način priprave obrokov je danes precej drugačen kot pred desetletji, ko so skupaj živele razširjene družine in je gospodinja vsak dan kuhala za veliko število jedcev. Ponekod seveda še delujejo na tak način, a mnoge družine kuhajo natančne količine za predvideno število jedcev. Če so štirje, pomeni to štiri zrezke oziroma toliko, kolikor se bo res pojedlo pri obroku. Tako ni nobenih ostankov, ki bi se prelagali po štedilniku ali hladilniku v piskrčkih, kuhinja pa se po kosilu lahko v celoti pospravi.V gospodinjstvu, kjer kuhajo na tak način, zelo natančno, se lahko pojavi zadrega, če se zgodi, da imamo na kosilu ali večerji nepričakovano še kakšnega jedca več. Iz štirih zrezkov jih seveda ne moremo narediti šest, lahko pa pripravimo jed, v kateri bo meso le del sestavin.Zrezke narežemo na koščke in pripravimo mesno-zelenjavno obaro. Zagotovo imamo v zalogi kakšno čebulo in česen, dodamo še poljubno zelenjavo, korenje, papriko, paradižnik, brokoli ... Če ni nič svežega, pobrskamo po shrambi, če je tam kakšna konzerva fižola, čičerke ali koruze, tudi suhe stročnice, v zamrzovalniku pa imamo morda grah. Seveda ne bomo nametali v lonec kar vsega povprek, glejmo, da so sestavine med seboj združljive, pomemben pa je tudi čas kuhanja vsake od njih. Kolerabo in suhe stročnice, na primer lečo, dodamo na začetku, brokoli čisto na koncu.Če ne bomo pozorni, se bo jed namreč hitro spremenila v brezoblično godljo. Mineštro ali obaro, kakor hočemo, poljubno zgostimo, lahko jo pripravimo kot juho ali pa gosto jed, h kateri bomo ponudili kuhan riž, krompir ali testenine. Namesto mesa lahko uporabimo tudi klobase, ki jih narežemo na koščke in jim dodamo zelenjavo.Podobno se znajdemo pri pripravi zelenjavnih jedi. Iz porove omake na primer, ki bi zadoščala za štiri, z dodajanjem druge zelenjave povečamo količino, da bo jed bolj nasitna, v lonec narežemo še nekaj krompirjev ali stresemo konzervo stročnic. Nezavidljivo situacijo, ko vidimo, da bo glavne jedi premalo, pa lahko rešimo tudi s krepko juho, ki jo ponudimo na začetku kosila. Skuhamo jo na primer iz konzerve fižola ali paradižnikove omake ali pa v bistro zelenjavno juho zakuhamo rezance ali vlivance. Če se nam zdi, da bodo družina in gostje kljub vsemu od mize vstali lačni, pa za poobedek na hitro pripravimo palačinke.