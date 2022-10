Nataša Đurić: pekovska zvezda v Ljubljani

V prestolnici ne manjka krasnih butičnih pekarn – najnovejša pa vzbuja dodatno pozornost. Nasproti Name so odprli Pekarno Ana, kjer obljubljajo, da bodo že tako mamljive kruhe, pripravljene po tradicionalni metodi z drožmi, dvignili še stopničko više, ob tem pa spekli tudi obilje dobrot iz listnatega testa. Vse z okusi in miselnostjo, ki je Hišo Franko, h kateri pekarna spada, ponesla med najboljše na svetu. Nataša Đurić je tam šefinja.

Več na Odprti kuhinji.