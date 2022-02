Natakarji razkrivajo: kako ne biti grozen gost

Brez omejitev in za vse so se odprle terase lokalov. V notranjosti teh je še vedno potreben tako pogosto omenjen PCT-pogoj, a počasi se lahko nadejamo, da bo odpravljen tudi od tam.

Vse to so dejstva, ki bodo v lokale zagotovo privabile še večje množice. In natakarji bodo imeli več dela. Saj ne, da bi se nad tem pritoževali, nizajo pa nekaj napotkov vsem, kako ne biti grozen gost in tako poskrbeti, da bo izkušnja lepa za tiste, ki strežejo, ter ostale, ki so postrežbe deležni.

