Naš nasvet: jušne kocke hranimo na hladnem

Koncentrirana zelenjava in začimbe še kako prav pridejo v kuharskem vsakdanjiku, bodisi v obliki suhe mešanice bodisi zgoščenih kock. Vse možne izpeljanke lahko kupimo v trgovini, a industrijsko pripravljene običajno v sebi skrivajo nemalo pasti v obliki umetnih dodatkov, povrhu pa so še zelo slane. Danes je teh različic več, tudi za zdravje prijaznejših, brez dodatkov.

A jušne kocke lahko pripravimo tudi sami. Ni zapleteno, nekaj časa pa nam bo vzelo sekljanje zelenjave, hitreje bo, če jo zmeljemo. Kocke precej olajšajo kuhanje, zlasti ko zmanjka osnovnih sestavin ali časa, da bi sekljali in mečkali svežo zelenjavo in zelišča. Dodajamo jih predvsem juham, omakam in enolončnicam, lahko so tudi osnova za bistro juho (ali jušno osnovo). V vodi raztopimo kocko, če imamo pri roki kak korenček in drugo zelenjavo, jo dodamo in na koncu zakuhamo rezance ali vlivance.

Na hitro pripravimo bistro juho in jo poljubno zakuhamo. FOTO: Photosiber/Getty Images

Za pripravo kock potrebujemo osnovno jušno zelenjavo: korenje, peteršiljevo korenino, čebulo ali por, kolerabo, zeleno, tako stebelno kot gomoljno, ter poljubna zelišča, peteršilj, timijan, kar pač tudi sicer uporabljamo. Da bi dosegli kašasto strukturo, dodamo bučke, krompir, paradižnik, vendar ne preveč, da ne bo zmes preveč redka. Izbrane sestavine sesekljamo, solimo, dobro premešamo in stresemo v kozico. Na zmernem ognju med občasnim mešanjem dušimo, dokler zelenjava ne oveni in izpusti tekočine.

Potem zmanjšamo in počasi dušimo približno eno uro, da dobimo gosto, kašasto zmes. Med kuhanjem večkrat premešamo, potem zmeljemo s paličnim mešalnikom. Lahko pa zelenjavo že pred dušenjem zmeljemo v blenderju. Pladenj ali pekač obložimo s peki papirjem in nanj enakomerno razporedimo zelenjavno zmes, približno centimeter debelo. Ohladimo na sobno temperaturo in potem postavimo v zamrzovalnik za nekaj ur. Potem narežemo na kocke in spravimo v posode, najbolje v plasteh, med katere položimo folijo ali peki papir, da se ne bodo sprijele.

Pripravimo jih za zalogo in spravimo v zamrzovalnik.

Mehko zmes lahko spravimo v manjše modelčke, na primer za led, in zamrznemo ali pa oblikujemo in vsako posebej zavijemo v folijo.