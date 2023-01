Naredite namaz iz skute in jajc

Namaz iz skute je hitro in enostavno pripravljen, ker ima skuta daljši rok trajanja, pa jo imamo lahko vselej v hladilniku, tako za vsak slučaj. Imenitno se ujame z vsemi vrstami zelišč in začimb, kombiniramo jo z zelenjavo, konzerviranimi ribami in še čim. Če je od prazničnega narezka ostalo kaj trdo kuhanih jajc, pa jih porabimo za zanimiv namaz, ki bo najbolj teknil s kosom črnega kruha. Ne bo odveč, če kruh popečemo.

Za 4 osebe:

4 jajca

250 g skute

1 žlica kisle smetane

3 kisle kumarice

1 manjša čebula

nekaj listov zelene solate

1 žlička gorčice

šopek peteršilja

sol, poper

kruh

Jajca trdo skuhamo, ohladimo, olupimo in drobno sesekljamo. Čebulo olupimo in res drobno sesekljamo, nasekljamo tudi kumarice in peteršilj. V skledi zmešamo skuto in kislo smetano, solimo in popramo, dodamo čebulo, kumarice, gorčico in nekaj peteršilja. Dobro premešamo, da se sestavine enakomerno porazdelijo. Na koncu dodamo jajca in jih nežno vmešamo. Za kakšno uro postavimo v hladilnik. Kruh narežemo, obložimo z listi oprane solate in nanje naložimo jajčni namaz. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo.