Sestavine:

dve žlici lanenih semen

80 gramov zamrznjenih borovnic

ena zamrznjena banana

žlica naribanega ingverja

120 gramov špinače

dva decilitra vode

led



Priprava:

Obstaja nešteto napitkov, katerih namen je zagotavljanje lepe postave. Vendar tisti, ki so na voljo na trgovskih policah, velikokrat vsebujejo kemične dodatke, ki na telo ne vplivajo najbolje. Zato si do ožjega pasu pomagajte s pijačo, ki jo lahko pripravite doma. To je bananin zmešek z ingverjem, ki vas zagotovo ne bo razočaral.Vse sestavine zmešajte v sesekljalniku, da se spremenijo v tekočo zmes. Pijača je odlična za zajtrk ali malico, saj telo obogati z energijo, vitamini, minerali, antioksidanti ter vlakninami in mu zagotovi dovolj tekočine – in kar je najboljše: spodbuja prebavo in pripomore k tanjšanju maščobnih oblog na trebuhu.