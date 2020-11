Namaz iz leče in suhih paradižnikov

Za 4 osebe:

1 skodelica leče

0,5 kozarčka suhih paradižnikov v olju

2–3 stroki česna

0,5 žličke vloženih kaper

oljčno olje

šopek svežega peteršilja

Lečo skuhamo v neslani vodi, odcedimo in ohladimo. Česen olupimo in nasekljamo. Paradižnike narežemo na koščke. Vse stresemo v blender, dodamo kapre in sveži peteršilj ter oljčno olje. Uporabimo lahko tudi olje, v katerem je bil vložen paradižnik. Zmeljemo v gosto kremasto maso. Po potrebi dolijemo olje, ki ga lahko nadomestimo tudi z malo vode. V dobro zaprti posodi bo namaz v hladilniku zdržal nekaj dni. Postrežemo s kruhom, najbolje popečenim.

Namaz iz konzerviranih stročnic pripravimo v le nekaj minutah, malo dlje bo trajalo, če jih moramo prej skuhati. V tem primeru je prava izbira leča, ki je kuhana zelo hitro, rdeča že v desetih minutah, rjava in črna pa se kuhata nekoliko dlje.Če bomo dodajali suhe paradižnike in kapre, nam jedi ni treba dodatno soliti, saj sta omenjeni dve sestavini praviloma zelo slani. Če nimamo blenderja, lahko namaz zmeljemo tudi s paličnim mešalnikom, le v dovolj veliki posodi ga moramo mleti. Pripravimo lahko povsem gladkega ali pa pustimo grobo strukturo z večjimi koščki.