Namaz iz čičerike in korenja

Za 4 osebe:

0,5 kg korenja

0,5 kg čičerike iz pločevinke

3 stroki česna

2 šalotki

1 žlička rdeče paprike v prahu

polovica limone

kumina, mleti poper, sol

oljčno olje

Korenje očistimo in narežemo na enakomerne kose. Stresemo v pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Pokapljamo z oljčnim oljem, solimo in popramo in premešamo. Pečemo pol ure na temperaturi 180 stopinj, vmes nekajkrat premešamo. Česen in šalotko olupimo in sesekljamo ter dodamo napol pečenemu korenju. Premešamo in pečemo še deset minut. Ohladimo in stresemo v blender. Čičeriko stresemo na cedilo in dodamo korenju. Dodamo kumino in papriko ter malo olja. Zmeljemo in dodamo še limonov sok. Mešamo, dokler ne dobimo želene gostote. Po potrebi dodamo še tekočino.

Lahki hladni namazi so imeniten obrok v poletnih dneh. Osnova zanje so lahko stročnice, lahko pa skuta ali smetana ali poljubna zelenjava. Pri pripravi namazov je pomembno, da dosežemo primerno gostoto in mazljivost, zato jim dodajamo olje ali drugo tekočino.Potresemo jih s semeni, za svežino jim dodajamo limonov sok. Če se želimo poigrati z barvami, jim dodajamo različne začimbe, na primer rdečo mleto papriko ali kurkumo.