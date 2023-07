Namaz iz blenderja

Za 4 osebe:

1 skodelica sončničnih semen

2 žlici sezamovih semen

1 majhna čebula

2 stroka česna

1 limona

sol, poper, hladno stisnjeno sončnično olje

sveži peteršilj

Sončnična in sezamova semena stresemo v suho ponev in med mešanjem pražimo nekaj minut na srednji temperaturi, stresemo v blender. Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo ter svetlo prepražimo na olju. Dodamo v blender, solimo in popramo, dodamo še sveži peteršilj in zmeljemo. Dodamo limonov sok in olje, toliko, da jed dobi mazljivo strukturo. Ohladimo in postrežemo s polnozrnatim kruhom. Okrasimo s svežim peteršiljem.