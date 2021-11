Najprej zelenjavne sklede, pozneje burgerji in pice

Pridejo dnevi, ko zaradi obilice dela – ali pa zato, ker se nam ne ljubi – izberemo bližnjico in naročimo hrano na dom. Če je bilo še pred nekaj leti tovrstno naročanje prej izjema kot pravilo, je doživelo pravi razcvet v zadnjem obdobju, ko so znane razmere začele spreminjati naše navade. Ravno te dni minevata dve leti, odkar je na slovensko tržišče vstopil Wolt, ponudnik dostave hrane in tudi hitre trgovine. Ob obletnici so naredili analizo, kaj s(m)o Slovenci najraje naročali, in med drugim sporočili še nekaj zanimivih številk. Denimo: že vsak drugi Ljubljančan je v zadnjih dveh letih nekaj naročil na dom prek omenjene aplikacije.

Clemens Brugger pravi, da bodo pri podjetju nadaljevali trajnostno. FOTO: arhiv Wolta

Trenutno omenjeni dostavljavec pokriva šest slovenskih mest – Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju in Kopru se je pred kratkim pridružilo Novo mesto – in sodeluje z več kot 700 dostavljavci. Če bi sešteli kilometre, ki so jih ti po Sloveniji prevozili v zadnjih dveh letih, bi jih našteli okoli 10 milijonov, kar je toliko, kot če bi se kar 250-krat podali okrog Zemlje.

Kot je pojasnil direktor slovenske veje Wolta Clemens Brugger, bodo pri podjetju nadaljevali trajnostno, vzdržno rast in se še naprej posvečali dolgotrajnim partnerstvom, medtem ko je Barbara Radojlovič iz restavracije Barbarella dodala: »Wolt je dodaten prodajni kanal, s katerim dosežemo več gostov, kot bi jih sicer na samih lokacijah. Med pandemijo in omejenim poslovanjem nam je sodelovanje z njimi tudi pomagalo, da smo poslovanje obdržali na podobni ravni kot pred pandemijo.«

Še k hrani: zelenjavne sklede in veganske jedi so tiste, ki jih Slovenci v začetku tedna najraje naročamo. Bolj ko gre teden h koncu, bolj v ospredje stopajo mesne jedi, denimo burgerji, in tudi pice. In ne samo to: proti koncu tedna se med naročili znajde tudi več čevapčičev, pomfrija, falafla in sladic. Kaj pa letni čas, kako ta vpliva na izbor jedi?

Veganske jedi najraje naročamo v začetku tedna, konec tedna v ospredje stopajo mesne.

»Pozimi po priljubljenosti prvi dve mesti zasedata burger in pica, sledi krompirček. Poleti se vrstni red spremeni, saj raje posežemo po lahkotnejši hrani. Tako burgerje in pice zamenjamo za pad thai, zelenjavne sklede in piščančje zavitke,« pojasnijo pri dostavni službi in dodajo zanimivost: večino kosil naročimo med 11. in 13. uro, potem sledijo še večerje, ki se zvrstijo nekako med 17. in 19 uro.

Tudi zelenjavne sklede imamo radi Slovenci. FOTO: Wmaster890/Getty Images

Še en podatek: v zadnjem času opažajo tudi vse več povpraševanja v večernih urah, in sicer med 22. in 24. uro, zato so pred kratkim podaljšali delovni čas.