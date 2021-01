Najmanjše testenine na svetu

Uporaben je za pripravo nadeva za polnjeno zelenjavo. FOTO: Martinturzak/Getty Images

Kuskus je tradicionalna jed severne Afrike, pripravljajo ga v Tuniziji, Maroku in Alžiriji, ki pa se je dodobra udomačil tudi v evropski kuhinji. Za pripravo je nadvse enostaven, in ker ga lahko kombiniramo s številnimi prilogami, lahko iz njega pričaramo raznolike jedi, tako slane kot sladke, tople in hladne.Kuskus je testenina, ki jo pripravijo po posebnem postopku iz pšenice durum. Pri nas jo kupimo po večini v instantni različici, kar pomeni, da jo prelijemo z vročo vodo v ustreznem razmerju, praviloma odmerimo skodelico in pol vode na skodelico kuskusa, pustimo stati nekaj minut, da se zmehča in nabrekne, ter poljubno postrežemo. Če ga ne bomo zmešali z omako, mu dodamo nekaj kosmov masla ali olja in na hitro premešamo.Po starih recepturah je priprava nekoliko bolj zapletena, tako da se je bo najbrž le malokdo lotil. Pšenična zrna zmeljejo in poškropijo z vodo, tako da so rahlo navlažena. Tako dobljeno maso potresejo z moko, premešajo in oblikujejo v kroglice, ki jih nato presejejo skozi sito do želene debeline. Tradicionalno ga kuhajo na pari, in sicer v posebni dvodelni posodi. Spodaj se kuha glavna jed, denimo omaka, v zgornji del posode pa se nasuje kuskus, ki se kuha v pari, ki izhaja iz spodnje jedi. Tako bo kuhan in hkrati dobil okus po jedi.Ne glede na način priprave se imenitno poda k različnim mesnim ali zelenjavnim omakam. Ker je sam suh, naj bo omaka sočna, kot tudi sicer velja za testenine. Z njim lahko tudi napolnimo zelenjavo. Zelo dobro se ujame s sladkim, za zajtrk ga pripravimo podobno kot kosmiče ali kaše, z dodatkom suhega ali svežega sadja, oreškov, mleka ali jogurta, dodamo lahko tudi kakav ali žličko marmelade, če smo zelo sladkosnedi. Hladnega dodajamo solatam, za pest ga lahko vsujemo tudi v juho, da se malce zgosti.Sicer pa ga je dobro uvrstiti v vsakdanji jedilnik zaradi ugodnega vpliva na naše počutje. Bogat je z vitamini, predvsem skupine B, ter minerali, kot so selen, kalcij, magnezij, železo, baker, cink, kalij in fosfor. Ker vsebuje obilo vlaknin, nam hitro da občutek sitosti, hkrati pa ima malo maščob.