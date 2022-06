Najboljšo kuharsko knjigo na svetu ima Anita Šumer

Pred kratkim je v švedskem mestu Umeå potekala podelitev nagrad, ki veljajo za oskarje na področju kuharskih knjig. Za prestižno nagrado best of the best na tekmovanju Gourmand World Cookbook 2021 se je potegovalo 1558 knjig iz več kot 200 držav, odšla pa je v Slovenijo, saj jo je za Umetnost krašenja kruha dobila Anita Šumer.

Vsak bralec bo našel kaj zase.

»Anitina tretja knjiga, ki vsebuje vrsto tehnik za krašenje kruha in trikov pri peki, je bila nominirana v kar petih kategorijah, kar je izjemen uspeh in odlična promocija slovenske kulinarike,« so dejali sodelavci Slovenke, ki je pred leti po naših domovih sprožila prvi val peke, prežete z drožmi, in omenili tudi to: »To je prvič, da je slovenska kuharska knjiga osvojila ta naziv, nominacija v petih kategorijah pa priča, da je Anita Šumer s sodelavci ustvarila brezčasno kuharico, v kateri bo vsak bralec našel nekaj zase.«

Avtorica že več let dela z drožmi in svoje bogato znanje tudi z veseljem deli.

Edouard Cointreau, predsednik tekmovanja, je poudaril, da gre za odlično delo več ustvarjalcev in da blesti tako na vsebinskem kot na umetniškem in oblikovnem področju: »Anita Šumer postaja svetovno prepoznavna, saj živi za svoje poslanstvo in vizijo. Navdušila je tudi britansko založnico Anne Dolamore iz založbe Grub Street, ki je po mojem mnenju ena največjih poznavalk avtorjev kuharskih knjig na svetu. Priporočil bi jo vsem ljubiteljem knjig, strastni peki pa je resnično ne smejo spregledati.«

Na 224 straneh, ki odsevajo živahno rumeno barvo, prinaša 220 fotografij, ki jih je posnel Nik Jarh, kot stilistka pa je sodelovala izjemna Barbara Remec. Omeniti gre še en člen zmagovalne naveze, in to je Petja Montañez, ki je poskrbela za oblikovno zasnovo. Ta je posebna tudi zato, ker so vsi postopki opremljeni s kodami QR, ki bralca popeljejo do videoposnetkov s prikazom posamezne tehnike. Avtorica, ki je vzorec svojih droži odstopila tudi v svetovno knjižnico droži, je srečna in hvaležna: »Nagrajena knjiga postavlja v ospredje kruh kot darilo, s katerim podarimo del sebe, svoj čas, predanost in z njim pokažemo, da nam je mar. Mar zase, ki pazljivo izbiramo sestavine zanj, in mar za tiste, ki jim kruh podarimo.«